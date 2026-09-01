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Bébés lecteurs Médiathèque Loudun

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Loudun

Bébés lecteurs Médiathèque Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
1 Place Sainte-Croix
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Bébés lecteurs

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les livres ! L’équipe de la médiathèque propose des histoires pour les bébés, les tout-petits et leurs familles.
Places limitées réservation conseillée   .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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