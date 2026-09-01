Bébés lecteurs Médiathèque Loudun

Informations pratiques

Loudun

Bébés lecteurs

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les livres ! L’équipe de la médiathèque propose des histoires pour les bébés, les tout-petits et leurs familles.

Places limitées réservation conseillée .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais