Bébés lecteurs La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux

Bébés lecteurs

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:30:00

fin : 2026-06-16 11:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Enfants jusqu’à 2 ans

Gratuit Sur inscription au 05 49 83 39 81

La médiathèque, en partenariat avec la MJC 21, vous propose des lectures d’histoires et des comptines autour du printemps. .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne