Les Échappées Ferriviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux
Les Échappées Ferriviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux dimanche 21 juin 2026.
Les Échappées Ferriviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux
Rue de la Gare Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23
Explorez le territoire commentaires à la gare et dans le train, l’histoire ferroviaire du territoire et visite guidée à l’arrivée.
Tarif 15 € adulte . 12 € enfant (-12 ans)
Billet de train aller retour compris.
Réservation obligatoire
Dimanche 21 juin, 26 juillet, 9 août et 23 août
RDV à 10h00 à la gare de Lussac-les-Châteaux, retour à 16h10 ou 16h30 (selon date).
En plus de la visite, bénéficiez gratuitement d’une dégustation de produits locaux à l’Office de Tourisme de Montmorillon.
Prévoir pique-nique ou restauration sur place.
Panier pique-nique (avec supplément) possible sur réservation à l’Office de Tourisme. .
Rue de la Gare Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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L’événement Les Échappées Ferriviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne