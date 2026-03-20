Les Échappées Ferriviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux

Rue de la Gare Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23

Explorez le territoire commentaires à la gare et dans le train, l’histoire ferroviaire du territoire et visite guidée à l’arrivée.

Tarif 15 € adulte . 12 € enfant (-12 ans)

Billet de train aller retour compris.

Réservation obligatoire

Dimanche 21 juin, 26 juillet, 9 août et 23 août

RDV à 10h00 à la gare de Lussac-les-Châteaux, retour à 16h10 ou 16h30 (selon date).

En plus de la visite, bénéficiez gratuitement d’une dégustation de produits locaux à l’Office de Tourisme de Montmorillon.

Prévoir pique-nique ou restauration sur place.

Panier pique-nique (avec supplément) possible sur réservation à l’Office de Tourisme. .

Rue de la Gare Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Les Échappées Ferriviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux

L’événement Les Échappées Ferriviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Montmorillon au départ de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne