Lussac-les-Châteaux

Concert du groupe Sans état d’âme

Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert de reggae pour la fête de la Musique, avec la MJC 21.

Au programme de cette fête de la musique, organisée en partenariat avec les restaurateurs de la Place Saint-Sornin

18h 19h: duo K-Danse

20h30-22h: Les Polies Sont Acoustiques

22h-23h30: sosie d’ Elvis

23h30 et +: DJ .

Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Concert du groupe Sans état d’âme

L’événement Concert du groupe Sans état d’âme Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne