Concert du groupe Sans état d’âme Lussac-les-Châteaux
Concert du groupe Sans état d’âme Lussac-les-Châteaux samedi 20 juin 2026.
Lussac-les-Châteaux
Concert du groupe Sans état d’âme
Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert de reggae pour la fête de la Musique, avec la MJC 21.
Au programme de cette fête de la musique, organisée en partenariat avec les restaurateurs de la Place Saint-Sornin
18h 19h: duo K-Danse
20h30-22h: Les Polies Sont Acoustiques
22h-23h30: sosie d’ Elvis
23h30 et +: DJ .
Place de Saint Sornin Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr
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English : Concert du groupe Sans état d’âme
L’événement Concert du groupe Sans état d’âme Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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