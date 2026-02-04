Journée de l’Archéologie Lussac La Sabline Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux

Journée de l’Archéologie Lussac

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le musée vous propose de découvrir le Lussacois au temps du paléolithique à travers son exposition permanente et cette année, venez explorer une autre période avec l’exposition temporaire Aux origines de l’Arménie préchrétienne du Kouro-Araxe à l’Ourartou . Découvrez l’Âge du Bronze du Caucase à travers les animations prévues pendant tout le week-end !

Au programme

– des conférences samedi 14h-17h

– des animations autour de l’exposition temporaire dimanche 10h-12h 14h-18h

Visites guidées, ateliers, démonstrations.

Plus d’informations https://www.lasabline.fr/actualites/journees-europeennes-de-l-archeologie-0 .

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 lasabline@lasabline.fr

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English : Journée de l’Archéologie Lussac

L’événement Journée de l’Archéologie Lussac Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne