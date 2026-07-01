BEETHOVEN & ROMANTISME ALLEMAND, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

BEETHOVEN & ROMANTISME ALLEMAND Dimanche 11 avril 2027, 17h00 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-11T17:00:00+02:00 – 2027-04-11T19:00:00+02:00

Fin : 2027-04-11T17:00:00+02:00 – 2027-04-11T19:00:00+02:00

A l’occasion de l’anniversaire des 200 ans de la mort de Beethoven, l’Orchestre Philharmonique d’Arménie, sous la direction de Eduard Topchan, propose un programme emblématique du grand répertoire romantique allemand.

La soirée s’ouvre avec l’Ouverture d’Egmont de Ludwig van Beethoven. Inspirée de la tragédie de Johann Wolfgang von Goethe, cette œuvre puissante évoque le combat pour la liberté et se distingue par son intensité dramatique et son souffle héroïque.

Le concert se poursuit avec le Concerto pour piano n° 1 en ré mineur, opus 15 de Johannes Brahms, interprété par le pianiste Michel Bourdoncle. Cette partition d’une grande ampleur allie fougue, profondeur et lyrisme, mettant en valeur un dialogue riche et exigeant entre le soliste et l’orchestre.

En seconde partie, l’orchestre interprète la célèbre Symphonie n° 5 en ut mineur, opus 67 de Ludwig van Beethoven. Œuvre universelle, elle s’ouvre sur l’un des motifs les plus reconnaissables de toute l’histoire de la musique et déploie un parcours saisissant, de l’ombre à la lumière, symbole de lutte et de victoire.

PROGRAMME

Beethoven, Ouverture d’Egmont

Brahms, Concerto n° 1 en ré mineur opus 15

Piano : Michel Bourdoncle

Entracte

Beethoven, Symphonie N° 5 en ut mineur opus 67

Orchestre d’Arménie

Direction : Eduard Topchan

Michel Bourdoncle [piano]

www.lesnuitspianistiques.fr

Billetterie

Palais des Congrès 1 Place de la République, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.lesnuitspianistiques.fr »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}]

A l’occasion de l’anniversaire des 200 ans de la mort de Beethoven, l’Orchestre Philharmonique d’Arménie propose un programme emblématique du grand répertoire romantique allemand. Beethoven Orchestre Philharmonique d’Arménie