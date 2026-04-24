Belcier en devenir, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux

Belcier en devenir Samedi 13 juin, 14h30 Place Ferdinand Buisson Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Engagé dans l’opération d’intérêt national Euratlantique, Belcier promet de devenir un quartier incontournable. Centre d’affaires, nouveaux habitats et équipements culturels cohabitent avec les vestiges de son passé industriel et ouvrier.

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Samedi 13 juin à 14h30

Rdv Place Ferdinand Buisson

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Place Ferdinand Buisson 33800 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade

F. Deval – Mairie de Bordeaux