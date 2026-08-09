Bella Ariel et Sonia Mossé : deux icônes parisiennes sous l’Occupation Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Mannequin vedette de la maison Jeanne Lanvin, Bella Ariel participe, le 5 juin 1942, à la Journée de l’élégance à Paris. Personne ne sait que cette jeune femme originaire de Constantinople est juive. Au moment même où sa photo circule dans les pages des journaux comme emblème national de l’élégance, les pires caricatures racistes paraissent dans ces mêmes périodiques.

Habituée de la terrasse du Flore, proche de Nusch et Paul Éluard, d’Antonin Artaud et de Man Ray, Sonia Mossé est une figure stellaire de l’avant‑garde parisienne, une artiste plurielle. Au début de la guerre, travaillant anonymement comme styliste pour plusieurs grands couturiers, elle gagne très bien sa vie et fréquente des lieux publics en vue refusant de se plier aux lois anti- juives de Vichy. En 1943, Bella et Sonia seront toutes deux victimes de délation puis arrêtées et déportées.

Ni Bella ni Sonia n’en reviendront. Le récit de leurs vies sous l’Occupation vient éclairer non seulement l’ambiguïté des mondes de la mode et de l’art durant cette période, mais également l’enchevêtrement de la misogynie et de l’antisémitisme dans les circonstances de leurs arrestations.

En présence de l’auteur et de LaurenceMeiffret, historienne de l’art.

En conversation avec EmmanuellePolack, historienne de l’art et auteure de Le Marché de l’art sous l’Occupation 1940‑1944 (Tallandier, 2019).

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

RÉSERVER

À l’occasion de la parution de Bella, un destin brisé d’Arnaud Nemet, préface de Laurent Joly, Eyrolles, 2026.

Le dimanche 13 décembre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-13T15:00:00+01:00

fin : 2026-12-13T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-13T14:00:00+02:00_2026-12-13T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



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