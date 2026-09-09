Ben et Combas : réaccrochage de deux oeuvres des collections, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Informations pratiques

Ben et Combas : réaccrochage de deux oeuvres des collections 19 et 20 septembre Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Redécouvrez « Maudite soit la Guerre » (Ben) et « Tiens, voilà du rata » (Robert Combas), deux œuvres majeures de l’exposition Ben et Combas, Entre-deux guerres (1998), exceptionnellement restaurées pour l’occasion.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.

Redécouvrez « Maudite soit la Guerre » (Ben) et « Tiens, voilà du rata » (Robert Combas), deux

© Historial de la Grande Guerre