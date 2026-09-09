Exposition : La Somme : les objets d’une bataille. Histoires de vies (1916-2026), Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Informations pratiques

Exposition : La Somme : les objets d’une bataille. Histoires de vies (1916-2026) Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Découvrez la bataille de la Somme à travers des objets sensibles et authentiques, et laissez nos médiateurs vous guider dans un parcours intime au cœur de l’histoire.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.

Découvrez la bataille de la Somme à travers des objets sensibles et authentiques, et laissez nos médiateurs vous guider dans un parcours intime au cœur de l’histoire.

© Conseil départemental de la Somme