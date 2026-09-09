Exposition : le Petit théâtre des opérations, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne
samedi 19 septembre 2026 · Musée-historial de la Grande Guerre · Péronne
Informations pratiques
Exposition : le Petit théâtre des opérations 19 et 20 septembre Musée-historial de la Grande Guerre Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Tout au long du week-end
Une exposition tirée de la série de bandes dessinées de Julien Hervieux et monsieur le chien (Fluide Glacial). Héros méconnus, faits d’armes incroyables mais vrais, humour et vulgarisation historique.
Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.
Tout au long du week-end
© Fluide Glacial
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