BEN L’ONCLE SOUL, La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

BEN L’ONCLE SOUL Samedi 3 octobre, 20h30 La Batterie Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Une soul vibrante, une énergie contagieuse, un moment de partage inoubliable !

Une voix unique, une vibe irrésistible, une fraîcheur qui s’impose partout. En 2010, il fait vibrer la France avec sa soul intemporelle. Sur scène comme à l’écran, Ben l’Oncle Soul trace une trajectoire marquante. Du Zénith de Paris aux collaborations avec Monophonics, il enchaîne les succès. Avec Addicted To You, il amorce un tournant plus personnel et indépendant. Après plus de 150 concerts dans le monde, il continue de se réinventer. AvecSad Generation, Ben ouvre un nouveau chapitre audacieux et vibrant.

Sur scène, il s’agit d’une expérience à part entière : généreuse, solaire et profondément communicative.

Son concert devient un moment de partage, où la soul reprend toute sa puissance. Impossible de rester simple spectateur, on est happé par l’énergie et l’émotion.

La Batterie 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

BEN L’ONCLE SOUL