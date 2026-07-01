BEN plg La Vapeur Dijon
samedi 12 décembre 2026 · La Vapeur · Dijon
Informations pratiques
Dijon
BEN plg
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
BEN plg / FR
La musique de BEN plg reflète le re´el avec justesse, sans poudre aux yeux rude mais teintée de lumineuses notes d’espoir. Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces diamants dans la rétine . Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilite´, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : BEN plg
L’événement BEN plg Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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