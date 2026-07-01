BEN plg La Vapeur Dijon

Informations pratiques

Dijon

BEN plg

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

BEN plg / FR

La musique de BEN plg reflète le re´el avec justesse, sans poudre aux yeux rude mais teintée de lumineuses notes d’espoir. Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces diamants dans la rétine . Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilite´, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : BEN plg

L’événement BEN plg Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)