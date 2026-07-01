BEN plg, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

BEN plg Samedi 12 décembre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T20:30:00+01:00 – 2026-12-12T23:59:00+01:00

Fin : 2026-12-12T20:30:00+01:00 – 2026-12-12T23:59:00+01:00

BEN plg /FR

La musique de BEN plg reflète le réel avec justesse, sans poudre aux yeux : rude mais teintée de lumineuses notes d’espoir. Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces « diamants dans la rétine ». Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilité, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/ben-plg »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, rap La Vapeur Dijon

© Kela