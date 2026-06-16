Ben PLG + première partie en concert Le Cargö Caen
Ben PLG + première partie en concert Le Cargö Caen samedi 13 février 2027.
Caen
Ben PLG + première partie en concert
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 19:30:00
fin : 2027-02-13 23:59:00
Date(s) :
2027-02-13
BEN plg revient en concert dans ta ville, bisous.
BEN plg revient en concert dans ta ville, bisous. .
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ben PLG + première partie en concert
BEN plg is back in concert in your town, love.
L’événement Ben PLG + première partie en concert Caen a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Fan-Zone Coupe du monde de foot 2026 à l’Hippodrome de Caen Hippodrome de Caen Caen 16 juin 2026
- Atelier Les goûts et les couleurs Le Dôme Caen 17 juin 2026
- Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier Caen 17 juin 2026
- Les cimetières dormants de Caen | RDV Découverte | COMPLET Rue Doyen Morière Caen 18 juin 2026
- Concert Happy Hour The songwriters The People Caen Caen 18 juin 2026