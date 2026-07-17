Bénabar, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

vendredi 15 janvier 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Bénabar Vendredi 15 janvier 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 53 € – 2e série : 48 € – Abonné 1re série : 49 € – Moins de 26 ans : 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:50:00+01:00

Fin : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:50:00+01:00

PRODUCTION EN ACCORD AVEC MA BOUTIQUE ALIAS ET CARAMBA CULTURE LIVE

DURÉE 1H20

Bénabar revient !

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

Son 11e album studio paraîtra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux « Elles dansent », inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2ᵉ single « Reste‑t‑il du bonheur », un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le ton d’un album à la fois intime et festif.

2025 marquera aussi les 20 ans de « Reprise des négociations », album emblématique dont est tiré l’inoubliable « Le dîner ».

Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité.

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Chanson

©Yann Morrison