BÉNABAR, Palais des Congrès, Digne-les-Bains
vendredi 26 mars 2027 · Palais des Congrès · Digne-les-Bains
Informations pratiques
BÉNABAR Vendredi 26 mars 2027, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence
de 39 € à 32 € /Concert en placement libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T22:30:00+01:00
Fin : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T22:30:00+01:00
Le soleil des absents
Auteur, compositeur et interprète incontournable de la chanson française, il façonne depuis plus de 25 ans un univers fait de finesse d’écriture, d’humour et d’humanité.
Avec Le soleil des absents, son 11ᵉ album sorti en janvier 2026, Bénabar signe un retour inspiré : un disque à la fois sobre, lumineux et profondément ancré dans son amour des mots et des émotions.
Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité.
www.benabar-officiel.com
Billetterie en ligne
Vidéo
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L’un des artistes les plus populaires de la chanson française… chanson française
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