BÉNABAR, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

BÉNABAR Vendredi 26 mars 2027, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

de 39 € à 32 € /Concert en placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T22:30:00+01:00

Le soleil des absents

Auteur, compositeur et interprète incontournable de la chanson française, il façonne depuis plus de 25 ans un univers fait de finesse d’écriture, d’humour et d’humanité.

Avec Le soleil des absents, son 11ᵉ album sorti en janvier 2026, Bénabar signe un retour inspiré : un disque à la fois sobre, lumineux et profondément ancré dans son amour des mots et des émotions.

Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité.

www.benabar-officiel.com

Billetterie en ligne

Vidéo

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