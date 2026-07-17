Informations pratiques

Romorantin-Lanthenay

Bénabar

16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:30:00

fin : 2027-03-18 22:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Concert présenté par Ma Boutique, Alias et Caramba Culture Live.

Bénabar revient !

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

Son onzième album studio est paru en janvier 2026. Après le premier extrait lumineux Elles dansent , inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2e single Reste-t-il du bonheur , un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le ton d’un album à la fois intime et festif… 35 .

16A Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr

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English :

Concert presented by Ma Boutique, Alias, and Caramba Culture Live.

L’événement Bénabar Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT41