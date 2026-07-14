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AGENDA · Romorantin-Lanthenay

Jérémy Frerot Romorantin-Lanthenay

jeudi 24 septembre 2026 · Romorantin-Lanthenay

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
16 Avenue de Paris
Ville
41200 Romorantin-Lanthenay
Département
Loir-et-Cher
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Romorantin-Lanthenay

Jérémy Frerot

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 22:15:00

Date(s) :
2026-09-24

Tournée Gamin des sables .
Après avoir connu six années de succès au sein du duo star Frero Delavega, en 2017 Jérémy Frerot a pris son envol en solo et est parvenu à s’imposer avec un premier album, Matriochka (2018), suivi de Meilleure vie (2021), certifiés disques d’or, et de chansons abordant des thèmes sensibles, tels que l’écologie et le respect de l’océan, une passion pour cet artiste qui vit au bord de l’Atlantique. Depuis, il égrène les succès avec la régularité d’un métronome…
Ouverture des locations & abonnements VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026 À 9H. 35  .

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20  pyramide@romorantin.fr

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English :

L’événement Jérémy Frerot Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-14 par ADT41

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