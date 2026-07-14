Jérémy Frerot Romorantin-Lanthenay
jeudi 24 septembre 2026 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Jérémy Frerot
16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 22:15:00
Date(s) :
2026-09-24
Tournée Gamin des sables .
Après avoir connu six années de succès au sein du duo star Frero Delavega, en 2017 Jérémy Frerot a pris son envol en solo et est parvenu à s’imposer avec un premier album, Matriochka (2018), suivi de Meilleure vie (2021), certifiés disques d’or, et de chansons abordant des thèmes sensibles, tels que l’écologie et le respect de l’océan, une passion pour cet artiste qui vit au bord de l’Atlantique. Depuis, il égrène les succès avec la régularité d’un métronome…
Ouverture des locations & abonnements VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026 À 9H. 35 .
16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jérémy Frerot Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-14 par ADT41
À voir aussi à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)
- Musée de Sologne, Musée de Sologne, Romorantin-Lanthenay 19 septembre 2026
- Découvertes Sologne Nature Le brame du Cerf’rial lover Romorantin-Lanthenay 19 septembre 2026
- Fantasmagloria Romorantin-Lanthenay 15 octobre 2026
- Les marchands d’étoiles Romorantin-Lanthenay 5 novembre 2026
- Chicago Blues Festival 2026 Romorantin-Lanthenay 3 décembre 2026