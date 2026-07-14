Informations pratiques

Romorantin-Lanthenay

Jérémy Frerot

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 22:15:00

Date(s) :

2026-09-24

Tournée Gamin des sables .

Après avoir connu six années de succès au sein du duo star Frero Delavega, en 2017 Jérémy Frerot a pris son envol en solo et est parvenu à s’imposer avec un premier album, Matriochka (2018), suivi de Meilleure vie (2021), certifiés disques d’or, et de chansons abordant des thèmes sensibles, tels que l’écologie et le respect de l’océan, une passion pour cet artiste qui vit au bord de l’Atlantique. Depuis, il égrène les succès avec la régularité d’un métronome…

Ouverture des locations & abonnements VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026 À 9H. 35 .

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr

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English :

L’événement Jérémy Frerot Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-14 par ADT41