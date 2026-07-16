Musée de Sologne, Musée de Sologne, Romorantin-Lanthenay

Informations pratiques

Musée de Sologne 19 et 20 septembre Musée de Sologne Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de Sologne vous propose le programme suivant :

Visites libres et guidées du musée, de l’exposition Être une femme en Sologne de la Révolution à nos jours, de la collection Céra’brique et de la Pagode.

Horaires disponibles sur notre site Internet : www.museedesologne.com

Musée de Sologne 2 Quai de l’Ile Marin, 41200 Romorantin-Lanthenay, France Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33254953366 https://museedesologne.romorantin.com [{« link »: « https://www.museedesologne.com »}] Le musée de Sologne propose aux visiteurs des clefs de compréhension pour mieux découvrir le patrimoine matériel et immatériel de ce territoire bordé par la Loire au nord et par le Cher au sud. Les disciplines historiques, géologiques, ethnologiques et artistiques s’allient pour offrir une vision globale au sein du parcours permanent qui s’étoffera tout au long de l’année d’expositions temporaires. En train : ligne SNCF le Blanc-Argent arrêt Romorantin gare. En bus : depuis Blois ligne 4 Rémi arrêt gare SNCF.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de Sologne vous propose le programme suivant :

©museedesologne