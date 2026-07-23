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AGENDA · Romorantin-Lanthenay

Estivales de l’eau Si l’eau m’était contée Romorantin-Lanthenay

samedi 22 août 2026 · Romorantin-Lanthenay

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parking de l'ENS de l'étang du puits au niveau de la digue
Ville
41200 Romorantin-Lanthenay
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Tarif enfant

Romorantin-Lanthenay

Estivales de l’eau Si l’eau m’était contée

Parking de l’ENS de l’étang du puits au niveau de la digue Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Entre nature, histoires et légendes, découvrez autrement les paysages emblématiques de la Sologne.
Au fil d’une balade, laissez-vous conter l’histoire de la Sologne, de ses étangs et de ses paysages. Entre anecdotes, contes et légendes, découvrez comment l’eau a façonné ce territoire unique et nourrit encore aujourd’hui son imaginaire. Une sortie originale mêlant patrimoine naturel, culture et découverte.   .

Parking de l’ENS de l’étang du puits au niveau de la digue Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18  clotilde.robert@sologne-nature.org

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English :

Amid nature, stories, and legends, discover the iconic landscapes of Sologne in a whole new way.

L’événement Estivales de l’eau Si l’eau m’était contée Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41

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