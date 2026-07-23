Estivales de l’eau Si l’eau m’était contée Romorantin-Lanthenay
samedi 22 août 2026 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Estivales de l’eau Si l’eau m’était contée
Parking de l’ENS de l’étang du puits au niveau de la digue Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Entre nature, histoires et légendes, découvrez autrement les paysages emblématiques de la Sologne.
Au fil d’une balade, laissez-vous conter l’histoire de la Sologne, de ses étangs et de ses paysages. Entre anecdotes, contes et légendes, découvrez comment l’eau a façonné ce territoire unique et nourrit encore aujourd’hui son imaginaire. Une sortie originale mêlant patrimoine naturel, culture et découverte. .
Parking de l’ENS de l’étang du puits au niveau de la digue Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 clotilde.robert@sologne-nature.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amid nature, stories, and legends, discover the iconic landscapes of Sologne in a whole new way.
L’événement Estivales de l’eau Si l’eau m’était contée Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41
À voir aussi à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)
- Musée de Sologne, Musée de Sologne, Romorantin-Lanthenay 19 septembre 2026
- Découvertes Sologne Nature Le brame du Cerf’rial lover Romorantin-Lanthenay 19 septembre 2026
- Jérémy Frerot Romorantin-Lanthenay 24 septembre 2026
- Léo & Léon, passeurs de rêves Romorantin-Lanthenay 30 septembre 2026
- Fantasmagloria Romorantin-Lanthenay 15 octobre 2026