Léo & Léon, passeurs de rêves Romorantin-Lanthenay
mercredi 30 septembre 2026 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Léo & Léon, passeurs de rêves
7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Spectacle jeune public et familial, par la compagnie Léo et Léon.
Ce spectacle est une invitation à rêver, à imaginer, à ne pas rompre notre lien au rêve et à l’enfance. Dans cette histoire, il n’y a pas de méchants, pas de problèmes, juste une aventure humaine pour rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour rêver. Entre chansons farfelues et poétiques, calmes et dynamiques, guitare et accordéon, les enfants seront invités à faire marcher la machine à imaginaire…
Ouverture des locations le 16/09/26, à la Pyramide (aux heures d’ouverture). .
7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 entracte@romorantin.fr
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English :
Intended for children ages 3–12. A show for young audiences and families, presented by the Léo et Léon theater company.
L’événement Léo & Léon, passeurs de rêves Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41
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