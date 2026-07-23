Informations pratiques

Romorantin-Lanthenay

Léo & Léon, passeurs de rêves

7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Spectacle jeune public et familial, par la compagnie Léo et Léon.

Ce spectacle est une invitation à rêver, à imaginer, à ne pas rompre notre lien au rêve et à l’enfance. Dans cette histoire, il n’y a pas de méchants, pas de problèmes, juste une aventure humaine pour rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour rêver. Entre chansons farfelues et poétiques, calmes et dynamiques, guitare et accordéon, les enfants seront invités à faire marcher la machine à imaginaire…

Ouverture des locations le 16/09/26, à la Pyramide (aux heures d’ouverture). .

7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 entracte@romorantin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Intended for children ages 3–12. A show for young audiences and families, presented by the Léo et Léon theater company.

L’événement Léo & Léon, passeurs de rêves Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41