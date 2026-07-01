BÉNÉDICTE BOUSQUET, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

BÉNÉDICTE BOUSQUET Vendredi 16 octobre, 20h30 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 8 à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Hors classe

Après le succès de son premier spectacle, la maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle ! L’autodérision est son leitmotiv, l’humour est son moteur, et ces années passées en maternelle entourée d’enfants lui ont donné de la matière pour porter un regard aiguisé mais bienveillant sur l’école.

Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes, avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien !

Décomplexant, drôle et sans concession, découvrez ce nouveau one-woman-show… Hors classe !

« D’un tempérament positif et joyeux, elle applique dans son métier comme dans la vie de tous les jours l’autodérision et l’humour » France 3 PACA

Ecrit par Bénédicte Bousquet et Mathieu Olivier

Avec Bénédicte Bousquet

www.carnotetcie.com

Billetterie en ligne

Vidéo

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}] [{« link »: « http://www.carnotetcie.com »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« link »: « https://www.facebook.com/watch/?v=857810428845674 »}]

Après le succès de son premier spectacle, la maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle ! humour école

Jean Michel Rebilly