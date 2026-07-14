Bénédiction des calissons Grande fête de l’amande et du calisson Cathédrale Saint-Sauveur / Cours Mirabeau / Rue d’Italie / Parvis de l’église Saint-Jean-de-Malte Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Bénédiction des calissons Grande fête de l’amande et du calisson

Dimanche 6 septembre 2026 à partir de 10h. Cathédrale Saint-Sauveur / Cours Mirabeau / Rue d’Italie / Parvis de l’église Saint-Jean-de-Malte 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Spécialité incontestée d’Aix-en-Provence, le calisson fait partie du patrimoine aixois. À ce titre le 26 mars 2019 le prix de l’académie française du chocolat et de la confiserie a été remis à cette friandise.

Elle fait désormais la fierté de notre ville à travers le monde. Le calisson serait même né d’une légende du XVe siècle, mais pour beaucoup l’identité provençale revendiquée est constituée de parts d’histoires, de légendaire, de folklore mais porteuse de modernité et l’invitation Venès tóutei pèr lei calissoun (Venez tous au calisson) garde tout son pouvoir d’attraction.



// Programme de la journée //

10h Grand’messe dominicale en la Cathédrale Saint-Sauveur avec renouvellement du voeu Martelly (1630) prononcé par l’élue en charge de la Culture Provençale,

11h30 : Depuis la Cathédrale, défilé en procession pour rejoindre le cours Mirabeau avec la Vierge aux Calissons,

14h Animations folkloriques en haut du cours Mirabeau devant la fontaine du Roi René,

14h45 Haut du cours Mirabeau Rassemblement des groupes folkloriques et des autorités pour rejoindre l’église Saint-Jean-de-Malte,

15h Arrivée du cortège par la rue Cardinale (passo-carriero) jusqu’au parvis de Saint-Jean-de-Malte et bénédiction des calissons d’Aix,

16h Retour en cortège au podium (haut du cours Mirabeau),

16h15 Allocutions protocolaires suivies de la traditionnelle distribution des calissons d’Aix,

16h40 Animation par l’orchestre d’harmonie de la Lyre Aixoise en hommage à Émile Bouron, ancien confiseur et créateur de la Lyre Aixoise,

17h35 Chapelle du Sacré-Coeur, (22 rue Lacépède) concert exceptionnel de musique classique (trompettes et orgue), en clôture du 30e anniversaire de la Bénédiction des Calissons

(libre participation aux frais).



Toute la journée sur le cours Mirabeau, les artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs feront la démonstration de leur savoir-faire pour le plaisir des petits et des grands.

Toutes ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous. .

Cathédrale Saint-Sauveur / Cours Mirabeau / Rue d’Italie / Parvis de l’église Saint-Jean-de-Malte 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In 1930, the assessor Martelly had a wish to celebrate each year the end of the terrible plague with a blessing and distribution of what will become the famous callison of Aix.

L’événement Bénédiction des calissons Grande fête de l’amande et du calisson Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence