Benjamin Millepied « Barbara, du bout des lèvres », La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
mardi 8 décembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Benjamin Millepied « Barbara, du bout des lèvres » 8 et 9 décembre La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 53 € – 2e série : 48 € – Abonné 1re série : 49 € – Moins de 26 ans : 35 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T20:30:00+01:00 – 2026-12-08T21:40:00+01:00
Fin : 2026-12-09T20:30:00+01:00 – 2026-12-09T21:40:00+01:00
CHORÉGRAPHIE BENJAMIN MILLEPIED
CHANSONS BARBARA
DANSEURS FLORENCE CLERC, DAVID ADRIAN FREELAND, DAPHNÉ FERNBERGER, TOM GUILBAUD, DAISY JACOBSON, GIACOMO LUCI, EMMA SPINOSI, IZABELA SZYLINSKA, BRICE ASNAR
DANSEUSE REMPLACANTE ZOË MCNEIL, RÉPÉTITRICE DAISY JACOBSON
SCÉNOGRAPHIE MARGAUX MAEGHT
LUMIÈRE LUCY CARTER
COSTUMES GAUCHERE
PRODUCTION PARIS DANSE EN COLLABORATION AVEC OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE
DIFFUSION LES VISITEURS DU SOIR
DURÉE 1H10
Avec « Barbara, du bout des lèvres » Benjamin Millepied puise dans l’univers bouleversant de la « dame en noir ».
Les chansons de Barbara, à la fois intimes et universelles, deviennent la source même du mouvement. Dans un espace épuré et lumineux, les danseurs – et en particulier un casting qui réunit plusieurs générations de femmes – incarnent une palette d’émotions : de la nostalgie à la passion, de la douceur à la tragédie.
Cette diversité de présences féminines résonne comme un écho poétique à Barbara elle-même, dont les chansons embrassent tout le spectre de l’existence : la jeunesse, l’âge mûr, la mémoire, la perte et l’amour. La danse se déploie au rythme des mélodies et des mots, transformant la scène en un lieu de poésie sensible et vibrante.
Dans le cadre d’une tournée très attendue, le chorégraphe de renommée mondiale, Benjamin Millepied, présentera cette dernière création pour deux soirées exceptionnelles à La Grande Scène du Chesnay : l’évènement de la saison !
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Danse
© Maria-Héléna Buckley
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
- Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt 19 juillet 2026
- Présentation de la saison culturelle 2026 – 2027, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 1 septembre 2026
- Forum des associations, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 5 septembre 2026
- CONCERT POP-ROCK de MORNING, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt 19 septembre 2026
- Inscriptions Ateliers de couture saison 2026/2027, Centre de sports et de loisirs Jacques – Leclerc, Le Chesnay-Rocquencourt 24 septembre 2026