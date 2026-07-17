Benjamin Millepied « Barbara, du bout des lèvres », La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Benjamin Millepied « Barbara, du bout des lèvres » 8 et 9 décembre La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 53 € – 2e série : 48 € – Abonné 1re série : 49 € – Moins de 26 ans : 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T20:30:00+01:00 – 2026-12-08T21:40:00+01:00

Fin : 2026-12-09T20:30:00+01:00 – 2026-12-09T21:40:00+01:00

CHORÉGRAPHIE BENJAMIN MILLEPIED

CHANSONS BARBARA

DANSEURS FLORENCE CLERC, DAVID ADRIAN FREELAND, DAPHNÉ FERNBERGER, TOM GUILBAUD, DAISY JACOBSON, GIACOMO LUCI, EMMA SPINOSI, IZABELA SZYLINSKA, BRICE ASNAR

DANSEUSE REMPLACANTE ZOË MCNEIL, RÉPÉTITRICE DAISY JACOBSON

SCÉNOGRAPHIE MARGAUX MAEGHT

LUMIÈRE LUCY CARTER

COSTUMES GAUCHERE

PRODUCTION PARIS DANSE EN COLLABORATION AVEC OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE

DIFFUSION LES VISITEURS DU SOIR

DURÉE 1H10

Avec « Barbara, du bout des lèvres » Benjamin Millepied puise dans l’univers bouleversant de la « dame en noir ».

Les chansons de Barbara, à la fois intimes et universelles, deviennent la source même du mouvement. Dans un espace épuré et lumineux, les danseurs – et en particulier un casting qui réunit plusieurs générations de femmes – incarnent une palette d’émotions : de la nostalgie à la passion, de la douceur à la tragédie.

Cette diversité de présences féminines résonne comme un écho poétique à Barbara elle-même, dont les chansons embrassent tout le spectre de l’existence : la jeunesse, l’âge mûr, la mémoire, la perte et l’amour. La danse se déploie au rythme des mélodies et des mots, transformant la scène en un lieu de poésie sensible et vibrante.

Dans le cadre d’une tournée très attendue, le chorégraphe de renommée mondiale, Benjamin Millepied, présentera cette dernière création pour deux soirées exceptionnelles à La Grande Scène du Chesnay : l’évènement de la saison !

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Danse

© Maria-Héléna Buckley