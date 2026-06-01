Bergamote • Week-end événement, Jardin botanique Jean-Marie Pelt, Villers-lès-Nancy

Bergamote • Week-end événement 6 et 7 juin Jardin botanique Jean-Marie Pelt Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour le lancement de l’exposition Mystérieuse bergamote et dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin botanique Jean-Marie Pelt vous invite à un week-end festif et gourmand autour d’un fruit dont l’histoire reste, malgré sa célébrité, pleine de zones d’ombre.

Pendant deux jours, producteurs, artisans et spécialistes investissent le parc pour célébrer la bergamote sous toutes ses formes : confitures, savons, produits du terroir lorrain, fruits et légumes frais… et bien sûr, la fameuse coulée de bergamote proposée par la Maison des Sœurs Macaron et la Confiserie Stanislas.

Renaud Petitjean, co-auteur de Bergamote de Nancy, le fruit devenu légende, sera présent pour échanger sur l’histoire et le parcours singulier de ce fruit devenu, à travers un bonbon, le symbole d’une ville.

Les médiateurs du jardin proposeront quant à eux des animations autour des agrumes : histoire, biologie, reproduction…

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du Jardin Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy, France Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383414747 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu Un alpinum, un arboretum, une roseraie, des collections systématiques, historiques, ornementales, ainsi que des serres tropicales composent le parc botanique le plus étendu de France : 12 000 espèces proposent de comprendre les menaces et les enjeux du XXIe siècle. T1 : Arrêt « Saint-André – Jardin botanique ». T3 : Arrêt « Villers Campus Sciences ». Parking gratuit.

Pour le lancement de l’exposition _**Mystérieuse bergamote**_ et dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin botanique Jean-Marie Pelt vous invite à un week-end festif et gourmand autour sa …

© Benjamin Didiot / Jardins botaniques