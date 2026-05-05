Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Thoret présentent « Road movie USA », Librairie Compagnie, PARIS

Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Thoret présentent « Road movie USA » Mardi 5 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Road Movie USA » publié aux Éditions Magnani

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-bernard-benoliel-et-jean-baptiste-thoret-presentent-road-movie-usa-1987811163701 »}] [{« link »: « http://https://compagnie.url.fr/LisezRoadMovieUSA »}]

Venez découvrir « Road Movie USA » publié aux Éditions MagnaniAu programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographie © Droits réservés Rencontre-Dédicace