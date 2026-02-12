BERNARD WERBER V.I.E 2026 Amiens

BERNARD WERBER V.I.E 2026

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le spectacle V.I.E pour VOYAGE INTERIEUR EXPERIMENTAL, est une expérience d’un nouveau genre.

Dans ce mélange de rêvé éveillé, de méditation guidée, d’humour et de musique relaxante, l’écrivain Bernard Werber vous invite à pratiquer du TOURISME SPIRITUEL .

Guidés par sa voix et par la musique planante qui l’accompagne, les spectateurs vivent une plongée dans leur propre imaginaire.

C’est un moment étonnant où le célèbre écrivain des fourmis et des thanatonautes vous propose en tant que conteur d’ouvrir des portes qui vous mèneront à la rencontre de vous-mêmes.

Plus qu’un simple divertissement c’est un moment rare ou le théâtre se transforme en un lieu magique et interactif ou l’on ressort transformé.

Êtes-vous prêts à tenter l’expérience ?

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

The V.I.E. show, which stands for VOYAGE INTERIEUR EXPERIMENTAL, is a new kind of experience.

In this blend of daydreaming, guided meditation, humor and relaxing music, writer Bernard Werber invites you to experience SPIRITUAL TOURISM .

Guided by his voice and the soaring music that accompanies it, spectators plunge into their own imaginary world.

It’s an astonishing moment when the famous writer of ants and thanatonauts invites you, as a storyteller, to open doors that will lead you to an encounter with yourself.

More than just entertainment, this is a rare moment when the theater transforms into a magical, interactive place where you emerge transformed.

Are you ready for the experience?

