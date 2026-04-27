Bruère-Allichamps

Bestiaire

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:10:00

Date(s) :

2026-06-20

Figure de proue de la jeune génération des musiques anciennes, ApotropaïK s’appuie sur le bestiaire médiéval pour nous faire voyager, en musique et en images, à travers l’Espagne et l’Italie des XIIIe et XIVe siècles.

L’adjectif apotropaïque s’emploie au sujet d’un objet ou d’une formule qui détourne le mal (comme les gargouilles des cathédrales gothiques, par exemple). Il désigne également depuis quelques années un ensemble de jeunes musiciennes et musiciens sortis du CNSMD de Lyon avec le projet de renouveler l’approche des répertoires médiévaux par un regard jeune et vivant . Un regard qui adopte, le plus souvent, un point de vue thématique, permettant à ces répertoires d’entrer en résonance avec les préoccupations de notre époque. Avec son nouveau programme, Bestiaire, créé en mars 2026 à l’Auditorium du Louvre, ApotropaïK aborde une thématique essentielle du Moyen Âge la figure de l’animal, omniprésente dans les sources de l’époque. 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

One of the leading figures of the young generation of early music, ApotropaïK uses medieval bestiary to take us on a musical and visual journey through 13th- and 14th-century Spain and Italy.

L’événement Bestiaire Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-27 par BERRY