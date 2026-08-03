BÊTES DE PALAIS PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan
mardi 6 octobre 2026 · Rue des Archers · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
BÊTES DE PALAIS PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif Groupe
Tarif groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-12-31 17:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-11-02
Exposition Bêtes de palais les animaux du Palais des rois de Majorque, à travers les siècles.
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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr
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English :
Exhibition: Palace Beasts: The Animals of the Palace of the Kings of Majorca, Through the Centuries.
L’événement BÊTES DE PALAIS PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME
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