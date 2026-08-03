BÊTES DE PALAIS PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

BÊTES DE PALAIS PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-12-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-11-02

Exposition Bêtes de palais les animaux du Palais des rois de Majorque, à travers les siècles.

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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

Exhibition: Palace Beasts: The Animals of the Palace of the Kings of Majorca, Through the Centuries.

L’événement BÊTES DE PALAIS PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME