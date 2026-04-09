BHLM: la médiathèque de la Canopée hors les murs Terrain d’aventures du jardin Nelson Mandela Paris
BHLM: la médiathèque de la Canopée hors les murs Terrain d’aventures du jardin Nelson Mandela Paris mercredi 8 juillet 2026.
Cet été, la médiathèque de la Canopée s’installe de nouveau sur l’aire de jeux du Jardin Nelson Mandela !
Notre équipe vous invite à venir lire, et vous faire lire, des livres que vous soyez tout-petit, enfant, adolescent ou adultes. Albums d’images, contes, histoires à lire, à feuilleter ou à écouter sont à retrouver chaque mercredi de 10h à 12h.
(Attention : les séances peuvent être annulées en cas de météo défavorable).
C’est l’été !
Rendez-vous sur l’aire de jeux du Jardin Nelson Mandela tous les mercredis de 10h à 12h, du 7 juillet au 27 août 2026 pour nos bibliothèques hors les murs !
Du mardi 07 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :
mercredi
de 10h00 à 12h00
gratuit Public tout-petits, enfants et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00
Terrain d’aventures du jardin Nelson Mandela 32 rue Berger 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
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