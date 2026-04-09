BHLM: la médiathèque de la Canopée hors les murs Terrain d’aventures du jardin Nelson Mandela Paris

Cet été, la médiathèque de la Canopée s’installe de nouveau sur l’aire de jeux du Jardin Nelson Mandela !

Notre équipe vous invite à venir lire, et vous faire lire, des livres que vous soyez tout-petit, enfant, adolescent ou adultes. Albums d’images, contes, histoires à lire, à feuilleter ou à écouter sont à retrouver chaque mercredi de 10h à 12h.

(Attention : les séances peuvent être annulées en cas de météo défavorable).

C’est l’été !

Rendez-vous sur l’aire de jeux du Jardin Nelson Mandela tous les mercredis de 10h à 12h, du 7 juillet au 27 août 2026 pour nos bibliothèques hors les murs !

Du mardi 07 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :

mercredi

de 10h00 à 12h00

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

Terrain d’aventures du jardin Nelson Mandela 32 rue Berger 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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