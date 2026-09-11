B’HOBITSA – Hommage à Constantin Brâncuși, performance interdisciplinaire, Institut culturel roumain, Paris

Informations pratiques

B’HOBITSA – Hommage à Constantin Brâncuși, performance interdisciplinaire 19 et 20 septembre Institut culturel roumain Paris

sans la limite de 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

B’HOBITSA

Hommage à Constantin Brâncuși

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Constantin Brâncuși, l’ICR Paris propose le spectacle interdisciplinaire « B’HOBITSA », consacré à la relation entre mémoire, architecture et quête de l’essence. La performance est conçu et interprété par la chorégraphe et danseuse Macha Polivka, avec la participation de la comédienne Florentina Ienăchescu, du violoniste Filip Cușmir et de la documentariste Rosalie Lust.

À la croisée de la danse contemporaine, du théâtre, de la musique et de l’image, le spectacle propose une réinterprétation contemporaine de l’univers artistique de Brâncuși, explorant les liens entre le corps, l’espace, la mémoire et l’identité. Inspiré de l’Ensemble monumental de Târgu Jiu : la Table du Silence, la Porte du Baiser et la Colonne sans fin, le spectacle aborde des thèmes tels que l’essence, la transformation et l’aspiration vers l’infini.

B’HOBITSA comprend des séquences chorégraphiques, des extraits des écrits de Constantin Brâncuși, interprétés en français, ainsi que des interventions musicales au violon du Filip Cușmir, étudiant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Programme musical :

J. S. Bach, Adagio – Sonata nr. 1 în sol minor, BWV 1001

J. S. Bach, Sarabande – Partita nr. 2 în re minor, BWV 1004

George Enescu, Lăutarul-Impressions d’enfance, op. 28

Ion Voicu, Le lendemain matin du mariage

Eugène Ysaÿe, Sonata nr. 2 în la minor, op. 27

Durée : environ 60 minutes, hors entracte.

Entrée gratuite sur réservation à l’adresse : institut.roumain@gmail.com dans la limite des places disponibles.

Institut culturel roumain 1 rue de l’Exposition 75007 Paris Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France 1 47 05 15 31 https://www.icr.ro/ https://www.facebook.com/institutroumainparis [{« type »: « email », « value »: « institut.roumain@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:institut.roumain@gmail.com »}] L’Institut Culturel Roumain de Paris porte toute l’effervescence de la culture roumaine en France. Depuis 1990.

Nous faisons partie d’un reseau de 18 instituts repartis dans le monde entier. Notre principale mission est celle de continuer à nourrir les liens qui se tissent depuis des siècles entre les cultures roumaine et française. Un travail que nous menons en partenariat avec les acteurs de la culture française.

L’Institut Culturel Roumain est membre du FICEP (Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris). Métro Alma Marceau et RER C – Pont de l’Alma, Bus 80, 92 Bosquet-Saint Dominique

B’HOBITSA

©Macha Polivka ©ICR Paris-Simina Stan