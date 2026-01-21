Bibemus Quarries Rendez vous sur le parking des Trois Bons Dieux (en voiture) Aix-en-Provence

Bibemus Quarries

Du 02/06 au 08/09/2026 le mardi de 18h à 20h. Rendez vous sur le parking des Trois Bons Dieux (en voiture) 136/140 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : Mardi 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-09-08 20:00:00

2026-06-02

Visite uniquement en anglais

En découvrant les carrières de Bibémus, en entrant dans ses tableaux, dans son univers, sa terre et ses sensations fortes , votre guide vous ouvre les portes de ce lieu préservé qui a vu naître les prémices de l’Art moderne. Un cheminement sur l’évolution artistique de Paul Cezanne.



Les carrières de Bibémus, où le Maître d’Aix plantait ses chevalets, vous plongeront dans les temps et hors du temps, sur les traces des forces telluriques et face à la montagne Sainte-Victoire.

Un lieu magique et inspirant, un des plus beaux de la campagne aixoise. A ne pas manquer !



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue anglais

➜ Durée 2h



Accès au site

● Avec votre véhicule personnel RDV 20mn avant au Parking des 3 Bons Dieux (Coord. GPS 43.53491, 5.47560 ), puis cortège en voiture jusqu’au site (l’accès au site en voiture est règlementé présence d’une borne chemin de Bibemus). En cas de retard même léger, merci de contacter le prestataire.

● En taxi, en vélo ou à pied Prévenez le guide. Rendez-vous 10mn avant sur le parking au 3080 chemin de Bibemus, au niveau de la barrière DFCI (Coord. GPS 43.53115, 5.50058).

● En cas de retard le guide se réserve le droit de vous refuser l’accès à la visite. Aucun remboursement ne sera possible.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Rendez vous sur le parking des Trois Bons Dieux (en voiture) 136/140 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Dive in the universe that inspired Paul Cezanne and discover his sceneries, his lands, and his strong sensations, for a total immertion in his paintings.

