BiblioCréation à Paris 18 : quand les livres ouvrent la voie à l’écriture et à la rencontre Belle Aura Paris jeudi 2 juillet 2026.

« Lire, dire, écrire… et se laisser surprendre.

Lors d’un atelier BiblioCréation, un thème guide le voyage. À partir d’extraits soigneusement sélectionnés, les participants sont invités à explorer les textes à travers différentes formes de lecture, des propositions sensorielles et des temps d’écriture créative. Aucun niveau particulier n’est requis : seule l’envie de découvrir, ressentir et s’exprimer compte.

Cette expérience de bibliothérapie créative permet de :

(re)nouer avec le plaisir de la lecture ;

découvrir des auteurs et des univers littéraires ;

stimuler son imagination et sa créativité ;

explorer l’écriture comme espace d’expression personnelle ;

partager un moment authentique et convivial avec les autres participants ;

s’offrir une véritable pause de bien-être et de réflexion.

Chaque atelier est unique. Les livres deviennent des passeurs d’émotions, de souvenirs et d’idées, ouvrant la voie à des échanges riches et inattendus.

Pour qui ?

Adultes et adolescents à partir de 15 ans (- 18 ans : accompagnés d’un adulte), curieux de vivre une expérience sensible et créative, ou désireux de se reconnecter à la lecture, à l’écriture et à eux-mêmes.

« En fait, c’est se lire à travers les livres. »

Et si la lecture devenait un point de départ plutôt qu’une fin ? BiblioCréation propose une expérience originale de bibliothérapie créative où les mots, les émotions et l’imaginaire se rencontrent. À travers des extraits littéraires, des temps d’écriture et de partage, offrez-vous une parenthèse hors du temps entre culture, créativité et bien-être.

Le jeudi 03 décembre 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 05 novembre 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 01 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 03 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 06 août 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

payant

15€

Laissez-vous porter par les mots, les rencontres et l’imaginaire. Réservez votre place et embarquez pour cette expérience littéraire et créative unique.

Véronique de Launay :

06 63 76 08 15 – verodl@orange.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-12-03T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T20:30:00+02:00;2026-09-03T19:00:00+02:00_2026-09-03T20:30:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:30:00+02:00;2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T20:30:00+02:00;2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T20:30:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort 75018 Paris

+33663760815 verodl@orange.fr



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