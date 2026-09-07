BIBLIOTHÉ – Un temps de partage proposé par La Bibliothèque des Annonciades, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

BIBLIOTHÉ – Un temps de partage proposé par La Bibliothèque des Annonciades Samedi 7 novembre, 15h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit et ouverts à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Vous avez une passion pour la lecture, le cinéma, la musique… ou vous aimez juste discuter ? Le biblio-thé est fait pour vous ! Au programme du jour : elles ont enflammé des toiles, elles ont été sublimées par nombres d’artistes ou ont été la femme d’un seul peintre ou d’un seul sculpteur et pourtant, elles sont bien plus que ça mais l’histoire a oublié de mentionner leur art. De Kiki de Montparnasse, en passant par Berthe Morisot, Camille Claudel, Gala Dali, Jeanne Hébuterne ou encore Dora Maar, venez à la rencontre de ces femmes que vous connaissez déjà mais pas tout à fait.

Le bibliothé a lieu au foyer du théâtre.

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]

Autour du spectacle KIKI À PARIS