Bibliothécaire d’un jour, Médiathèque André Malraux, Strasbourg

Informations pratiques

Bibliothécaire d’un jour Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00, 16h30 Médiathèque André Malraux Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Mais que font les bibliothécaires jeunesse quand la médiathèque est fermée ?

Ils lisent toutes les BD dans l’ordre alphabétique ? Ils jouent à cache-cache derrière les étagères ? Ils font des courses de chariot dans les allées ? Pas tout à fait…

Venez percer le mystère avec nous et découvrez ce merveilleux métier aux mille facettes.

De 8 à 12 ans. Sur inscription

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques.strasbourg.eu/ »}]

Biblis en folie 2026

© Alban Hefti – Ville et Eurométropole de Strasbourg