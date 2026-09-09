Bibliothécaire d’un jour, Médiathèque André Malraux, Strasbourg
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Strasbourg
Informations pratiques
Bibliothécaire d’un jour Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00, 16h30 Médiathèque André Malraux Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Mais que font les bibliothécaires jeunesse quand la médiathèque est fermée ?
Ils lisent toutes les BD dans l’ordre alphabétique ? Ils jouent à cache-cache derrière les étagères ? Ils font des courses de chariot dans les allées ? Pas tout à fait…
Venez percer le mystère avec nous et découvrez ce merveilleux métier aux mille facettes.
De 8 à 12 ans. Sur inscription
Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques.strasbourg.eu/ »}]
Biblis en folie 2026
© Alban Hefti – Ville et Eurométropole de Strasbourg
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Reading Party, Kléber Éphémère, Strasbourg 9 septembre 2026
- Avant-Première : La Ligne Bleue, Le Star, Strasbourg 9 septembre 2026
- L’expo du vélo Strasbourg 12 septembre 2026
- Run & Dance Strasbourg 12 septembre 2026
- An mil, aux origines, Chapelle Saint-Etienne de Strasbourg, Strasbourg 12 septembre 2026