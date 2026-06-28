Bibliothécaires juniors – Spécial Mordus du Manga Bibliothèque Gutenberg Paris
Bibliothécaires juniors – Spécial Mordus du Manga Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 16 septembre 2026.
À l’occasion du lancement de la sélection des Mordus du manga 2026, venez participer à notre atelier de création de badges, inspirés de la culture japonaise.
À partir de 7 ans
Pour fêter le prix des Mordus du Manga nous vous proposons un atelier de création de badges !
Le mercredi 16 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T15:00:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR
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