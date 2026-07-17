BIBLIOTHÈQUE ALBERT LEGENDRE, Bibliothèque Albert Legendre, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Albert Legendre · Laval
Informations pratiques
BIBLIOTHÈQUE ALBERT LEGENDRE Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Albert Legendre Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Destination Musée ! La Micro-Folie Laval Agglo vous invite à explorer les coulisses de musées nationaux comme le château de Pau ou le musée de la Préhistoire. Grâce à un casque VR, partez à la découverte de trésors cachés : visitez des salles virtuelles, admirez des œuvres emblématiques, explorez des maquettes 3D ou testez vos connaissances avec un quiz interactif.
Bibliothèque Albert Legendre Place de Hercé 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
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