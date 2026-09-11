BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE CHINON VIENNE ET LOIRE, Le Carroi, musée d’arts et d’histoire, Chinon

Informations pratiques

BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE CHINON VIENNE ET LOIRE 19 et 20 septembre Le Carroi, musée d’arts et d’histoire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

44 rue Haute Saint-Maurice – Accès Musée Le Carroi, Musée d’Arts et d’Histoire

Samedi et dimanche de 10h-13h et de 14h à 19h.

Visite exceptionnelle de la bibliothèque consacrée au patrimoine et aux grandes figures locales.

Présentation des activités de la Société d’Histoire Chinon Vienne et Loire. Découverte des traces de la fresque murale du XV° siècle représentant Bertrand Duguesclin, dans ce qui était peut-être une salle des gardes au temps de la réunion des Etats généraux à Chinon, en octobre 1428.

Tout public / Gratuit

Informations et réservations :

02 47 58 08 56

histoire-de-chinon@orange.fr

Le Carroi, musée d’arts et d’histoire 44 Rue Haute Saint – Maurice, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247931812 https://www.facebook.com/musee.du.veron [{« link »: « mailto:histoire-de-chinon@orange.fr »}] L’immeuble présente une façade entièrement en pierre, avec tourelle en encorbellement à l’un des angles. De nombreuses modifications ont été apportées dans sa disposition. Au rez-de-chaussée, les ouvertures ont été remaniées pour l’aménagement de boutiques. Au premier étage, la baie centrale agrandie a reçu un balcon en fer. Seule la tourelle semble ne pas avoir été modifiée. Gare : Gare à 1,2 km ( lignes SNCF: Tours – Les Sables d’Olonnes et Paris – Bordeaux) Autoroute : A10 à 40 km, sortie « La Thibaudière » Bus : 3 lignes à Chinon desservant Langeais, Richelieu et Sainte-Catherine de Fierbois (réseau « Touraine Fil Vert ») . Arrêt de bus à 5 minutes à pied du musée. Collections permanentes : le musée n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Chiens-guides : autorisés à entrer au musée

44 rue Haute Saint-Maurice – Accès Musée Le Carroi, Musée d’Arts et d’Histoire

©Société d’histoire Chinon Vienne et Loire