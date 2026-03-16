Bibliothèque hors les murs 2026 – Médiathèque Marguerite Duras Square de la Salamandre PARIS

On se retrouve au parc !

Rendez-vous tous les mercredis de 10h15 à 11h45, au Jardin de l’Hospice Debrousse (148 rue de Bagnolet, Paris 20è) et tous les jeudis de 17h à 18h30, au Square de la Salamandre (16 square de la Salamandre, Paris 20è).

Retrouvez les bibliothécaires tous les mercredis matin au jardin de l’Hospice Debrousse et tous les jeudis après-midi au square de la Salamandre pour un moment convivial autour de la lecture

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

jeudi

de 17h00 à 18h30

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h15 à 11h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:15:00+02:00

fin : 2026-08-27T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:15:00+02:00_2026-07-08T11:45:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T18:30:00+02:00;2026-07-15T10:15:00+02:00_2026-07-15T11:45:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T18:30:00+02:00;2026-07-22T10:15:00+02:00_2026-07-22T11:45:00+02:00;2026-07-23T17:00:00+02:00_2026-07-23T18:30:00+02:00;2026-07-29T10:15:00+02:00_2026-07-29T11:45:00+02:00;2026-07-30T17:00:00+02:00_2026-07-30T18:30:00+02:00;2026-08-05T10:15:00+02:00_2026-08-05T11:45:00+02:00;2026-08-06T17:00:00+02:00_2026-08-06T18:30:00+02:00;2026-08-12T10:15:00+02:00_2026-08-12T11:45:00+02:00;2026-08-13T17:00:00+02:00_2026-08-13T18:30:00+02:00;2026-08-19T10:15:00+02:00_2026-08-19T11:45:00+02:00;2026-08-20T17:00:00+02:00_2026-08-20T18:30:00+02:00;2026-08-26T10:15:00+02:00_2026-08-26T11:45:00+02:00;2026-08-27T17:00:00+02:00_2026-08-27T18:30:00+02:00

Square de la Salamandre 16 square Salamandre 75020 PARIS

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