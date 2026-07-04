Projections – As long as clouds exist & Love and the sky on the spectrum de Charlotte Mariel Wilde – Le Lieu Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Wilde - Le Lieu · Paris
Informations pratiques
Tourné intégralement à la caméra thermique depuis un point de vue
fixe géolocalisé, à différents moments de la journée et durant sept
jours en juin 2025, le film As long as clouds exist (2026) de Charlotte
Mariel témoigne de la temporalité des phénomènes météorologiques et
climatiques : orage, incendie, canicule… L’observation continue du ciel,
de jour comme de nuit, est une manière de prêter attention à des choses
extrêmes ou, au contraire, susceptibles de rester imperceptibles. Par
le montage et une partition visuelle et sonore, le film traduit les
phénomènes atmosphériques à une autre échelle en condensant une semaine
en 20 minutes.
Durant l’été 2025, de jour comme de nuit, Love and sky on the
spectrum (2026) de Charlotte Mariel compose une déclaration d’amour à la
terre, aux insectes, aux plantes, aux arbres, à l’eau, au ciel et à
l’être aimé. Les rayonnements infrarouges dessinent un monde
d’intensités où les degrés deviennent langage : certaines choses
visibles disparaissent dans l’infrarouge, quand d’autres, jusque-là
invisibles à l’œil nu, apparaissent. Le film explore chairs, matières et
matérialités, à la croisée de la météo-sensibilité et de l’érotisme.
Cette projection se tient de le cadre de l’événement « Quand le ciel recule » – Exposition collective art-science
Wilde – Le Lieu | 4-6 rue François Miron, donnant sur la place baudoyer, Paris 4e
Du 1er au 12 juillet 2026
Entrée libre de 11h à 21h
Dans le cadre de l’exposition « Quand le ciel recule », Charlotte Mariel vous propose la double projection de ses films As long as clouds exist et Love and the sky on the spectrum.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00
Wilde – Le Lieu 4-6, rue François Miron 75004 Paris
https://beacons.ai/quand_le_ciel_recule
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