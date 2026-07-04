Informations pratiques

Tourné intégralement à la caméra thermique depuis un point de vue

fixe géolocalisé, à différents moments de la journée et durant sept

jours en juin 2025, le film As long as clouds exist (2026) de Charlotte

Mariel témoigne de la temporalité des phénomènes météorologiques et

climatiques : orage, incendie, canicule… L’observation continue du ciel,

de jour comme de nuit, est une manière de prêter attention à des choses

extrêmes ou, au contraire, susceptibles de rester imperceptibles. Par

le montage et une partition visuelle et sonore, le film traduit les

phénomènes atmosphériques à une autre échelle en condensant une semaine

en 20 minutes.

Durant l’été 2025, de jour comme de nuit, Love and sky on the

spectrum (2026) de Charlotte Mariel compose une déclaration d’amour à la

terre, aux insectes, aux plantes, aux arbres, à l’eau, au ciel et à

l’être aimé. Les rayonnements infrarouges dessinent un monde

d’intensités où les degrés deviennent langage : certaines choses

visibles disparaissent dans l’infrarouge, quand d’autres, jusque-là

invisibles à l’œil nu, apparaissent. Le film explore chairs, matières et

matérialités, à la croisée de la météo-sensibilité et de l’érotisme.

Cette projection se tient de le cadre de l’événement « Quand le ciel recule » – Exposition collective art-science

Wilde – Le Lieu | 4-6 rue François Miron, donnant sur la place baudoyer, Paris 4e

Du 1er au 12 juillet 2026

Entrée libre de 11h à 21h

Dans le cadre de l’exposition « Quand le ciel recule », Charlotte Mariel vous propose la double projection de ses films As long as clouds exist et Love and the sky on the spectrum.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00

Wilde – Le Lieu 4-6, rue François Miron 75004 Paris

https://beacons.ai/quand_le_ciel_recule



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