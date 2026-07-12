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Bibliothèque Hors les Murs avec le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan Paris

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris

Bibliothèque Hors les Murs avec le Pari’s des Faubourgs Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Françoise Sagan
Adresse
8 rue Léon Schwartzenberg
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Rendez-vous sur l’aire de jeu en face du Pari’s des Faubourgs pour une fin d’après-midi de jeux et de lectures !

Informations pratiques

Le mardi 15 septembre de 16h à 18h

Entrée libre

Venez jouer et écouter des histoires avec nous !
Le mardi 15 septembre 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-15T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T16:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr


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