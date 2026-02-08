Bibliothèque sensorielle

11 rue de l’asie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Venez découvrir une Bibliothèque sensorielle qui éveillera vos cinq sens !

Animation organisée par les médiateurs de l’association Les papillons blancs .

Au programme

* Découverte de la bibliothèque sensorielle

* Animation autour de la bibliothèque animée, en lien avec la thématique du mois

* Atelier manuel participatif, également en lien avec la thématique

_L’association Les Papillons Blancs de Lille (aussi appelée Apei de Lille) revendique des réponses pour toutes les personnes en situation de handicap mental et leur famille._

Venez découvrir une Bibliothèque sensorielle qui éveillera vos cinq sens !

Animation organisée par les médiateurs de l’association Les papillons blancs .

Au programme

* Découverte de la bibliothèque sensorielle

* Animation autour de la bibliothèque animée, en lien avec la thématique du mois

* Atelier manuel participatif, également en lien avec la thématique

_L’association Les Papillons Blancs de Lille (aussi appelée Apei de Lille) revendique des réponses pour toutes les personnes en situation de handicap mental et leur famille._ .

11 rue de l’asie Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 53 07 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover a sensory library that will awaken your five senses!

Organized by mediators from the Les papillons blancs association.

On the program:

* Discovery of the sensory library

* Animated library activities linked to the theme of the month

* Participatory manual workshop, also linked to the theme

the association Les Papillons Blancs de Lille (also known as Apei de Lille) advocates solutions for all mentally handicapped people and their families

L’événement Bibliothèque sensorielle Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme