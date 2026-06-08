Biblis en folie Chef-Boutonne
Biblis en folie Chef-Boutonne samedi 3 octobre 2026.
Chef-Boutonne
Biblis en folie
Médiathèque Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Cette année, la médiathèque Marguerite Gurgand sera de la partie, et proposera un atelier d’écriture composé de jeux ludiques et bon enfant pour s’amuser et faire fonctionner son imagination. Fous rires garantis ! .
Médiathèque Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50
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English : Biblis en folie
L’événement Biblis en folie Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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