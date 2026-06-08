Chef-Boutonne

Biblis en folie

Médiathèque Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Cette année, la médiathèque Marguerite Gurgand sera de la partie, et proposera un atelier d’écriture composé de jeux ludiques et bon enfant pour s’amuser et faire fonctionner son imagination. Fous rires garantis ! .

Médiathèque Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50

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English : Biblis en folie

L’événement Biblis en folie Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois