Bicigravel Loops

25 Avenue de Sarlat Souillac Lot

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif adulte

Début : 2026-06-06 08:30:00

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Au départ de LA BICICLETA RAVITO, chaque jour, vous effectuerez une boucle différente, tracée, repérée, pour vous faire passer par des endroits confidentiels, sur des chemins uniques à la découverte de la Vallée de la Dordogne et des causses environnants. Vous emprunterez des sentiers ou des routes peu utilisés comme on peut en trouver dans le Lot, vous parcourrez nos routes blanches faites de castines, le calcaire local qui fait la beauté du Causse et du Quercy.

25 Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

Starting from LA BICICLETA RAVITO, each day you’ll take a different loop, marked out and marked out, to take you through confidential places, on unique paths to discover the Dordogne Valley and the surrounding causses

L’événement Bicigravel Loops Souillac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne