Festival Souillac en Bodega Souillac vendredi 5 juin 2026.
Place Pierre Betz Souillac Lot
Tarif : 46.15 – 46.15 – 26.99 EUR
Début : 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-06 02:30:00
2026-06-05
Le Festival Souillac en Bodega est un rendez-vous festif incontournable, mêlant musique live, animations et ambiance conviviale. Avec une programmation variée incluant des groupes de musique et des DJ, cet événement célèbre la fête dans une atmosphère chaleureuse. La place Pierre Betz se transforme en un espace vibrant où se retrouvent amateurs de musique et noctambules pour une expérience unique.
Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie
English :
The Souillac en Bodega Festival is a festive event not to be missed, combining live music, entertainment and a friendly atmosphere
