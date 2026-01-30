Festival Souillac en Bodega Souillac

Festival Souillac en Bodega

Place Pierre Betz Souillac Lot

Tarif : 46.15 – 46.15 – 26.99 EUR

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-06 02:30:00

2026-06-05

Le Festival Souillac en Bodega est un rendez-vous festif incontournable, mêlant musique live, animations et ambiance conviviale. Avec une programmation variée incluant des groupes de musique et des DJ, cet événement célèbre la fête dans une atmosphère chaleureuse. La place Pierre Betz se transforme en un espace vibrant où se retrouvent amateurs de musique et noctambules pour une expérience unique.

Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

The Souillac en Bodega Festival is a festive event not to be missed, combining live music, entertainment and a friendly atmosphere

