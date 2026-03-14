Parcours Photographiques Souillac
Parcours Photographiques Souillac vendredi 29 mai 2026.
Parcours Photographiques
Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-29
Cette exposition collective réunit les membres du club Souillac images autour d’une sélection libre de photos
Cette exposition collective réunit les membres du club Souillac images autour d’une sélection libre de photos. Chaque auteur y dévoile son univers personnel, offrant au public une riche diversité de regards et de sensibilités
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Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 12 57 64 40
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English :
This group exhibition brings together members of the Souillac images club to present a free selection of photographs
L’événement Parcours Photographiques Souillac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne