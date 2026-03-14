Parcours Photographiques

Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-29

Cette exposition collective réunit les membres du club Souillac images autour d’une sélection libre de photos

Cette exposition collective réunit les membres du club Souillac images autour d’une sélection libre de photos. Chaque auteur y dévoile son univers personnel, offrant au public une riche diversité de regards et de sensibilités

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Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 12 57 64 40

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English :

This group exhibition brings together members of the Souillac images club to present a free selection of photographs

L’événement Parcours Photographiques Souillac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne