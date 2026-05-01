Ciné-Repas en plein air avec le Lycée Hôtelier Souillac
Ciné-Repas en plein air avec le Lycée Hôtelier Souillac vendredi 22 mai 2026.
Souillac
Ciné-Repas en plein air avec le Lycée Hôtelier
Place Pierre Betz Souillac Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Le lycée hôtelier du Périgord organise un événement alliant cinéma et gastronomie Rendez-vous sur la place Betz pour un moment de partage et de convivialité
Au programme, la projection du film Le Sens de la fête, autour de l’univers de la restauration
Le lycée hôtelier du Périgord organise un événement alliant cinéma et gastronomie Rendez-vous sur la place Betz pour un moment de partage et de convivialité
Au programme, la projection du film Le Sens de la fête, autour de l’univers de la restauration. Pour accompagner cette soirée, un dîner sera proposé, composé de produits du terroir et de saison, sous forme de finger food
Dans un cadre agréable et détendu, cet événement vous invite à vivre le cinéma autrement, en plein air, tout en découvrant le savoir-faire et l’implication des élèves organisateur
Une soirée originale à ne pas manquer, alliant culture, gastronomie et convivialité
Sur réservation (Paiement sur place, pas de CB)
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Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 27 03 00
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English :
The Lycée Hôtelier du Périgord organizes an event combining cinema and gastronomy Meet us on the Place Betz for a moment of sharing and conviviality
On the program, the screening of the film Le Sens de la fête, around the world of catering
L’événement Ciné-Repas en plein air avec le Lycée Hôtelier Souillac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne
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