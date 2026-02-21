Exposition Jardin en Arts Art Contemporain La Forge Souillac

Exposition Jardin en Arts Art Contemporain

La Forge Bourzolles Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Exposition incontournable d’œuvres de 27 artistes installées dans la bâtisse du XIX ème et dans le parc

Exposition incontournable d’œuvres de 27 artistes installées dans la bâtisse du XIX ème et dans le parc. Vous y rencontrerez, sculpteurs, peintres et plasticiens. Une visite contée et un concert pour agrémenter cette jolie balade

Vernissage le samedi 23 à 11h, visite contée de Corentin Cayla le samedi 23 à 21h (sur réservation), concert de Bob Neal et Jean Pierre Kuntz le lundi 25 à 15h

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La Forge Bourzolles Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 50 93 58 22

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English :

A must-see exhibition of works by 27 artists in the 19th-century building and grounds

L’événement Exposition Jardin en Arts Art Contemporain Souillac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne