Biennale d’Art Contemporain & Nuit au Musée Rue Charles Corbeau Évreux

Évreux

Biennale d’Art Contemporain & Nuit au Musée

Rue Charles Corbeau Musée d’Art, Histoire et archéologie Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Biennale d’Évreux Art contemporain

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION DE LA BIENNALE AU MUSÉE 19h 23h

Au musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, l’exposition réunit les oeuvres de petit et moyen format des artistes invités de la Biennale. Pensée comme un complément essentiel au parcours en ville, elle permet de découvrir de près la diversité des pratiques contemporaines sculpture, installation, céramique, résine, bronze…

PLEIN LA VUE ! 19h 23h à partir de 6 ans

Le musée vous invite à prendre part à un jeu de piste exceptionnel au coeur de ses collections. Laissez-vous guider d’une oeuvre à l’autre en suivant une série d’indices. Au fil des énigmes et des découvertes, et jusqu’à la tombée de la nuit, vous devrez reconnaître des détails, observer des fragments de tableaux et retrouver les paysages cachés dans les salles.

Un parcours ludique et accessible à tous, idéal en famille ou entre amis, pour explorer les oeuvres autrement et poser un regard renouvelé sur la manière dont les artistes ont représenté le monde.

EN UN INSTANT, CHAVIRER 19h30

Le spectacle En un instant, chavirer propose une expérience chorégraphique où le public devient un véritable partenaire de création. Comment construire ensemble ? Comment laisser la perception de l’autre transformer la scène ? Les interprètes s’appuient sur un dispositif de capteurs émotionnels — caméras et bracelets — qui leur permet d’adapter en temps

réel leur danse en fonction des réactions du public.

Cette interaction directe nourrit une pièce en perpétuelle évolution, où gestes, voix et mouvements se réajustent pour laisser place à la sincérité de l’instant. Entre présence réelle et fiction chorégraphique, la performance explore ce qui se joue dans une rencontre artistique partagée. .

Rue Charles Corbeau Musée d’Art, Histoire et archéologie Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 31 81 90

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English : Biennale d’Art Contemporain & Nuit au Musée

L’événement Biennale d’Art Contemporain & Nuit au Musée Évreux a été mis à jour le 2026-05-15 par Comptoir des Loisirs